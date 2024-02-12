الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كاف يصدم الأهلي ويرفض قيد محمود الزنفلي

محمود الزنفلي
محمود الزنفلي

تلقى النادي الأهلي صدمة قوية من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد رفض قيد محمود الزنفلي في قائمة الفريق الأفريقية.

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الأهلي يضغط لقيد الزنفلي في القائمة الإفريقية بعد غلق القيد

وكان الأهلي قد تقدم بالتماس للكاف لقيد الزنفلي بشكل استثنائي في قائمته الأفريقية لتعويض غياب محمد الشناوي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

ورغم إستناد الإلتماس الأهلاوي للتقارير الطبية التي توضح تفاصيل إصابة الشناوي إلا أن الكاف رفض منحه هذا الاستثناء.

وجاء رفض مسؤولو الكاف بسبب تواجد لاعبين بدلاء على مستوى حراسة المرمى في القائمة الأفريقية للفريق.

كما أن قيد الزنفلي بشكل استثنائي سيفتح الباب أمام الأندية الأخرى بالحصول على نفس الاستثناء خلال الفترة المقبلة.

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