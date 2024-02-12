هشام يكن: حازم إمام لا يتحمل مسؤولية نتائج منتخب مصر في أمم أفريقيا

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن حازم إمام، عضو مجلس اتحاد الكرة، لا يتحمل مسؤولية خروج منتخب مصر من دور ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "فيتوريا يتحمل مسؤولية ما حدث في أمم أفريقيا وليس حازم إمام فهو تعاقد مع المدير الفني فقط ولم يضع التشكيل أو الخطط الفنية".

وأضاف: "قرار التعاقد مع فيتوريا لاتحاد الكرة وليس حازم إمام وحده، وأتمنى النجاح لحسام حسن مع منتخب مصر في المرحلة المقبلة".