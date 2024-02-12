أيمن محسب: الحوار الوطني سيقدم حلولاً عاجلة للأزمة الاقتصادية (فيديو)

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطني سيسعى إلى تقديم حلول اقتصادية عاجلة للأزمات التي يعاني منها المواطن المصري.

وأضاف “محسب” خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية “الأولي” مساء الأحد أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر تحتاج لحلول عاجلة وبعضها حلول ملحة، مشيرة إلى أن مصر لا تعاني وحدها من الأزمة الاقتصادية لأنها أزمة عالمية وأمريكا تعاني منها وترفع سعر الفائدة بشكل مستمر، ودول أوروبا أيضا تعاني نفس الأزمة وبشكل أكبر منا لكن هذه الدول اقتصادها صناعي لذلك لا تتأثر بالأزمة بنفس الشكل الذي نعاني منه.

الشعب المصري لا يستطيع تحمل أكثر من ذلك

وأوضح “محسب” أننا لدينا أمور عاجلة والحوار الوطني عقد جلسة أمس وحدد جلسات عاجلة خلال اليومين القادمين لفرز المخرجات التي وصلت لنا ، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حلول عاجلة لأن الشعب المصري لا يستطيع تحمل أكثر من ذلك.

وتابع: “الرئيس لحق الشعب المصري بفطرته الإنسانية وأصدر قرارات ملحمية بزيادة الأجور للمرة الثانية خلال 8 أشهر رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، ونشكر الرئيس باسم جميع نواب مصر على تلك القرارات”

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعقد حوار وطنى اقتصادى أكثر عمقاً وشمولاً، مشيراً إلى أن التحديات الراهنة تتطلب حواراً اقتصادياً متخصصاً، بمشاركة كل الأطراف المعنية من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية.

وقال «محسب» إن دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الوطنى الاقتصادى «ضرورة» من أجل عرض كل التحديات التى واجهت الحكومة على أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يسهم فى الوصول إلى رؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكداً ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية المرونة اللازمة التى تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار أن مجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى إلى عقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق، على أن يستمر الحوار فى عقد جلساته لمناقشة القضايا التى لم يتم الانتهاء منها فى المرحلة السابقة بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادى، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، الوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطنى، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، مؤكداً أن هذه الخطوة منحت الحوار الوطنى مزيداً من القوة والفاعلية وزادت من جدية جميع الأطراف المشاركة فى التعامل فيه.