إزالة 16 حالة بناء مخالف ضمن الموجة الثانية والعشرين بالفيوم

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم وأجهزتها التنفيذية، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم جميع سبل الدعم من أجل نجاح أعمال الموجة الثانية والعشرين، وإزالة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

تمكنت الحملات برئاسة المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمحاسب خالد الصغير سكرتير عام المركز، والمهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، من تنفيذ إزالة 14 حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وعشش بالأخشاب وجذوع النخيل، على مساحة إجمالية بلغت 17 قيراطاً من الأراضي الزراعية، بزمام قرية سنهور البحرية، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إستمرار إزالة التعديات ضمن الموجة الثانية والعشرين بسنورس

وتمكنت الحملات من تنفيذ إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس، عبارة عن حفر أساسات لإنشاء قواعد خرسانية وأسوار، على مساحة 350 مترا من الأراضي الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين التى بدأت أعمالها 27 يناير الماضي وتستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 16 فبراير الجاري.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.