نهائي أمم أفريقيا.. كيسيه يتعادل لكوتديفوار أمام نيجيريا

سجل منتخب كوتديفوار هدف التعادل في شباك نظيره النيجيري لتصبح النتيجة 1-1 في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ونجح لاعب الوسط فرانك كيسيه في إدراك التعادل للمنتخب الإيفواري في الدقيقة 62 من ضربة راس سكنت شباك الحارس النيجيري نوابيلي.

وكان منتخب نيجيريا قد أنهى شوط المباراة الأول متقدماً بهدف دون رد سجله ايكونج بنفس الطريقة.

تشكيل منتخب كوتديفوار في نهائي الكان

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا

في الدفاع: جيسلان كونان - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - سيرج أورييه

في الوسط: جان ميشيل سيري - سيكو فوفانا - فرنك كيسي

في الهجوم: ماكس جرادال - سيباستيان هالر - سيمون إدنجرا