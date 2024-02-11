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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي أمم أفريقيا.. كيسيه يتعادل لكوتديفوار أمام نيجيريا

مباراة كوتديفوار
مباراة كوتديفوار ونيجيريا

سجل منتخب كوتديفوار هدف التعادل في شباك نظيره النيجيري لتصبح النتيجة 1-1 في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية.

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نهائي أمم أفريقيا.. نيجيريا تتقدم على كوتديفوار بعد شوط أول عصيب

ونجح لاعب الوسط فرانك كيسيه في إدراك التعادل للمنتخب الإيفواري في الدقيقة 62 من ضربة راس سكنت شباك الحارس النيجيري نوابيلي.

وكان منتخب نيجيريا قد أنهى شوط المباراة الأول متقدماً بهدف دون رد سجله ايكونج بنفس الطريقة.

تشكيل منتخب كوتديفوار في نهائي الكان

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا
في الدفاع: جيسلان كونان - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - سيرج أورييه
في الوسط: جان ميشيل سيري - سيكو فوفانا - فرنك كيسي
في الهجوم: ماكس جرادال - سيباستيان هالر - سيمون إدنجرا

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