أمم أفريقيا.. نيجيريا يلدغ كوتديفوار بالهدف الأول
نجح منتخب نيجيريا في خطف هدف التقم امام نظيره الإيفواري لتصبح النتيجة 1-0 في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وسجل قلب الدفاع إيكونج أول أهداف المباراة في الدقيقة 37 بعد ركلة ركنية تم تنفيذها ببراعة.
تشكيل نيجيريا امام كوتديفوار في نهائي الكان
حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.
خط الدفاع: كالفين باسي، ويليام تروست إيكونج، سيمي أجايي.
وسط الملعب: زايدو زانوسي، أليكس أيوبي، فرانك أونيكا، أولا أينا.
الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل شيكويزي.