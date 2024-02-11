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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. نيجيريا يلدغ كوتديفوار بالهدف الأول

نهائي كأس أمم أفريقيا
نهائي كأس أمم أفريقيا

نجح منتخب نيجيريا في خطف هدف التقم امام نظيره الإيفواري لتصبح النتيجة 1-0 في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية.

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أمم أفريقيا.. حسام حسن يحضر نهائي البطولة بين نيجيريا وكوتديفوار

وسجل قلب الدفاع إيكونج أول أهداف المباراة  في الدقيقة 37 بعد ركلة ركنية تم تنفيذها ببراعة.

تشكيل نيجيريا امام كوتديفوار في نهائي الكان 

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

خط الدفاع: كالفين باسي، ويليام تروست إيكونج، سيمي أجايي.

وسط الملعب: زايدو زانوسي، أليكس أيوبي، فرانك أونيكا، أولا أينا.

الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل شيكويزي.

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