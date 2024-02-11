أمم أفريقيا.. نيجيريا يلدغ كوتديفوار بالهدف الأول

نجح منتخب نيجيريا في خطف هدف التقم امام نظيره الإيفواري لتصبح النتيجة 1-0 في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وسجل قلب الدفاع إيكونج أول أهداف المباراة في الدقيقة 37 بعد ركلة ركنية تم تنفيذها ببراعة.

تشكيل نيجيريا امام كوتديفوار في نهائي الكان

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

خط الدفاع: كالفين باسي، ويليام تروست إيكونج، سيمي أجايي.

وسط الملعب: زايدو زانوسي، أليكس أيوبي، فرانك أونيكا، أولا أينا.

الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل شيكويزي.