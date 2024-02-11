الإثنين 12 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. حسام حسن يحضر نهائي البطولة بين نيجيريا وكوتديفوار

حسام حسن
حسام حسن

تواجد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني للمنتخب الوطني بملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان  لحضور مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا.

txt

اتحاد الكرة يقدم حسام حسن في مؤتمر صحفي ضخم

وجاء حضور حسام حسن بناء على دعوة من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم مع مجموعة من أبرز نجوم القارة السمراء.

وشارك حسام حسن في المرتمر الصحفي العالمي الذي نظمه “كاف” لأساطير كرة القدم الأفريقية والذين سبق لهم حصد لقب الكان من قبل قبل إنطلاق المباراة النهائية بين نيجيريا وكوتديفوار.

وعبر حسام حسن خلال المؤتمرعن فخره بأنه وُلد في بلد كبيرة مثل مصر، صاحبة الألقاب السبعة على مدار تاريخها في البطولة. 

وأكد “العميد” خلال تصريحاته أن الكرة الأفريقية تستحق الأفضل لانها تمتلك مواهب كبيرة على مدار تاريخها .

وتولى حسام حسن مهمة تدريب منتخب مصر خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج المدوي من الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية للبطولة.

الجريدة الورقية