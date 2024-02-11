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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية يلتقي عمرو موسى

السفير عبدالعزيز
السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى.


وذكر بيان للجامعة أن اللقاء، الذي تم في القاهرة اليوم الأحد، شهد تبادل الآراء بشأن عدد من الملفات والقضايا العربية.

وكان مندوب المملكة العربية السعودية الدائم بجامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطرقد قام  بمقر وفد المملكة الدائم، بعقد اجتماع تشاوري لمندوبي دول الاعضاء لدى جامعة الدول العربية من أجل السعي للتنسيق بين دول الأعضاء لتطوير العمل داخل منظومة جامعة الدول العربية.


وفي نهاية الاجتماع، تم الإحتفاء من قبل وفد المملكة العربية السعودية بتأهل منتخبي الاردن وقطر للمباراة النهائية لكاس أسيا.

 

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