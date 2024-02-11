القصة الكاملة للعثور على جثة مريم المصرية في سويسرا.. “بناتهم السر”

أصدرت وزارة الخارجية بيانا كشفت فيه تفاصيل اختفاء فتاة مصرية في سويسرا منذ فترة حتى عثر على جثتها، وقالت الخارجية في بيانها "تتابع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن مع السلطات السويسرية عن كثب منذ اللحظات الأولى قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، والتي عثر على جثمانها أمس 10 فبراير الجاري مُلقى بنهر الراين بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية".

تصدرت الحادثة الغامضة مؤشرات البحث على مواقع السوشيال ميديا، حيث تزامن اختفاء الفتاة مع تطورات قانونية معقدة مع طليقها في سويسرا بشأن حضانة بناتهما.

القصة وما فيها ؟

الصراعات الأسرية بين الضحية وزوجها كانت كلمة السر لفك خيوط تلك الحادثة الغامضة، حيث عاشت مريم مع زوجها السويسري المصري في صراعات عائيلة، ما أدى في النهاية إلى انفصالهما.

وكان الأطفال هم الضحايا وبما أنهم لا يزالون قصر، فكان من الطبيعي أن تحصل مريم على حضانتهم، ومع ذلك، فقدت الأمور السيطرة عندما قرر طليقها اختطاف البنات ونقلهم إلى سويسرا دون علمها -حسب رواية شقيقها-.

اتجهت مريم إلى سويسرا؛ لاستعادة بناتها، وعلى الرغم من جهودها، فإن الأمور لم تسر على ما يرام، واستمرت في الإقامة في فندق بسبب عدم توفر سكن مناسب، واتفق الزوجان على جدول زمني لمشاركة الحضانة، وكان آخر لقاء بينهما في الفندق، حيث اختفت «مريم» بشكل غامض دون ترك أي أثر، ورغم محاولات الاتصال بها، لم يتمكن أحد من الوصول إليها، وإغلاق هاتفها المحمول منذ يوم اختفائها 31 يناير الماضي.

بيان شرطة سويسرا

أصدرت شرطة سويسرا بيانا أكدت خلاله العثور على جثة مريم مجدي المصرية المتغيبة في سويسرا منذ 10 أيام بعد سفرها لإعادة ابنتيها من طليقها السويسري.

وقالت الشرطة السويسرية في بيانها إنه تم العثور على المفقودة البالغة من العمر 27 عامًا متوفية، مشيرة إلى أن طليقها الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، رهن الاحتجاز.

واستطردت أنه تم العثور على امرأة كانت مفقودة منذ يوم الأربعاء الماضي متوفية، حيث عثرت الشرطة على جثة المرأة هامدة على ضفاف نهر الراين بالقرب منLaufen-Uhwiesen ZH وتم القبض على رجل مشتبه به، وهو زوجها.

وأشارت في البيان إلى أن مريم مجدي مفقودة في شافهاوزن منذ 31 يناير عثر عليها متوفية في نهر الراين، كما أعلنت شرطة شافهاوزن وشرطة كانتون زيورخ يوم السبت.

وتابعت الشرطة السويسرية، أنه لا تزال الظروف غير واضحة وغير دقيقة لوفاة مريم مجدي، وأن الحادث موضوع التحقيقات، وفي هذا السياق، ألقي القبض على رجل مشتبه به يبلغ من العمر 32 عاما، الجمعة، في كانتون شافهاوزن، وأكد باتريك كابريز، المتحدث باسم شرطة شافهاوزن، بناء على طلب منه، أنه طليق مريم مجدي.

شقيق الضحية يسرد التفاصيل

نشر شقيق مريم خبر وفاة شقيقته والتفاصيل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "البقاء والدوام لله، مريم أختي ماتت، ربنا يصبرنا على فراقك يا مريم".

وأضاف، أن شقيقته تزوجت من شاب يحمل الجنسية السويسرية، وأنجبت منه فاطمة 8 سنوات وخديجة 6 سنوات، وبسبب الخلافات قررا الانفصال ومحاولة الاتفاق على أن تظل الفتاتان بحضانة والدتهما، مؤكدا أن الخلافات نشأت بينها وبين زوجها بسبب حضانة البنتين، ولجأت لرفع دعوى قضائية لحضانتهما، حيث صدر لها حكم قضائي بضم حضانة البنتين وأمرت المحكمة بحق الرؤية لوالدهما.

وقال خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، اليوم السبت: «زيها زي أي بنت تزوجت وعاشت معاه شوية، وأي بداية بتكون كويسة، بعد خمس سنوات بدأت تصرفاته تتغير حدث خلاف العام الماضي وبناء عليه أخذ البنات وهرب من مصر».

وأضاف: «هو سويسري وجده مصري الجنسية، وأنا تعرفت عليه من خلال واحد صديق مقرب، إذ تربطهما صلة قرابة، وكان في مصر إجازة بعدما أعلن إسلامه، إذ تواجد في مصر لزيارة أقاربه».

وتابع: «أصر على عدم خلع مريم النقاب، رغم تسببه لها مشاكل في التنفس، وهي مريضة سكر والأطباء في جامعة المنصورة أعطوها تعليمات تفيد بضرورة التنفس الجيد، وهو كان متشدد للغاية ومنعها من التعامل مع أي شخص حتى السوبر ماركت».

وأكمل: «في مارس عام 2023 قام بخطف البنات وتواصلت شقيقتي مع جمعيات ومؤسسات خيرية في سويسرا، وسافرت وحصلت على الإقامة، والمحكمة في باديء الأمر حكمت لها بأن ترى بناتها مرتين في الأسبوع ثم ثلاثة بإقامة كاملة».

واستطرد: «استمروا على ذلك الوضع منذ نصف أكتوبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر، وفي يوم 16 يناير كانت منتظرة جلسة نهائية من المحكمة بعد اختيار سكن مناسب للفتيات، والدولة السويسرية دعمتها وحكمت لها بنفقة شهرية قدرها 1950 فرنك، لم يسدد منها شيء، والدولة هناك أعطت لها دعمًا».

يذكر أن مريم مجدي من محافظة الدقهلية مركز شربين، تلقت تعليمها الثانوي في مدرسة الثانوية بنات شربين، ودرست في جامعة المنصورة، وعملت في مجال التدريس، وتزوجت من رجل سويسري من أصول مصرية يدعى وليد.