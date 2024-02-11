القومي للأجور: لا توجد استثناءات بشأن زيادات الرواتب (فيديو)

قالت النائبة سولاف درويش، عضو المجلس القومي للأجور، إنه تم زيادة الأعداد المستفيدة من تكافل وكرامة، والمجلس القومي للأجور يعمل بنشاط كبير، و يعمل على الحفاظ على العامل وصاحب العمل والعلاقة بينهما.

وأشادت عضو المجلس القومي للأجور خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة المعاشات 15%، وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة، معقبة: "المجلس ألزم بعدم وجود استثناءات من زيادات الأجور، وهذا ما سيحدث في الزيادات الحالية".

وأضافت عضو المجلس القومي للأجور أن العاملين بقطاع السياحة يواجهون أزمة حقيقية، في ظل تغير الأحداث وحجم السياح ، لافتة إلى أن انخفاض سعر الدولار الفترة الحالية سيكون عامل مساعد لتقديم زيادات جديدة بالقطاع الخاص.

وتابعت: “تراجع سعر الدولار حالة مبشرة وهناك تفاؤل كبير لدى رجال الأعمال بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، هناك تفاؤل كبير بحل أزمة الدولار” .

عد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، تداول الكثير من المواطنين هاشتاجًا على منصة إكس " تويتر سابقًا " بعنوان القطاع الخاص للمطالبة بالمساواة بالقطاع الحكومي في الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها في الحد الأدنى للأجور، وأنها لا تنطبق على مرتبات العاملين بالقطاع الخاص كما يعتقد البعض، وذلك لأن القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة المرتبات لا تنطبق على القطاع الخاص.

هاشتاج القطاع الخاص للمطالبة بالمساواة بالحكومي

وكتب أحد المغردين "مش كل الشعب هيفرح اللي شغالين في القطاع الخاص ما يعرفوش الفرح ومفيش زيادة هتطبق للأسف وعمومًا ربنا يوفقه بس ياريت مكاتب العمل والتأمينات تشتغل بزمة وضمير لأن محدش بيراقب وربنا يوفق الرئيس".



وتناول أحد المغردين معاناته في القطاع الخاص وقال " الألف جنيه اللي باخدها لأني شغال عند واحد بيقولي أنت حديث التخرج أقسم بالله حزن ألف جنيه في ظل الأسعار الجنونية وأنا شغال عند محاسب قانوني وعارف الدنيا ماشية ازاي بجد حرام، أظن مهما الرواتب تعلى بتوع القطاع الخاص مدفونين".