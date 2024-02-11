بشعار"إفريقيا بكل الألوان".. مكتبة مصر العامة بالأقصر تشارك بمهرجان السينما بورش فنية

شاركت مكتبة مصر العامة بالأقصر، بفعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية حيث قامت بتنظيم العديد من الورش والأنشطة الفنية داخل قاعات المكتبة.

وأوضح محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر أن المكتبة استقبلت مجموعة من طلاب المدارس على مستوي المحافظة للمشاركة في الورش والتي تضم ورشتي رسم حواديت الجنوب المرسومة وأبطال الحكايات بالإضافة إلي عرض أفلام كرتونية مصرية متنوعة بورشة سينما الأطفال.

وأكد مدير المكتبة، أن تقديم هذه الأنشطة المتنوعة والمفيدة يساهم في تنمية المواهب المختلفة لدى الأطفال والشباب والنشء ومحاولة اكتشافها وتنميتها.