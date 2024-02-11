مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم القطرية ، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الأحد، على ارتفاع بمقدار 83.59 نقطة، أي بنسبة 0.84 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و44.29 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال جلسة الأسهم القطرية تداول 98 مليونًا و270 ألفًا و220 سهمًا، بقيمة 340 مليونًا و800 ألف و378.988 ريالًا، نتيجة تنفيذ 11813 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول فى أسواق الأسهم القطرية 580 مليارًا و335 مليونًا و613 ألفًا و680.410 ريالًا، مقابل 576 مليارًا و973 مليونًا و946 ألفًا و253.730 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق مرتفعًا

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 4562.93 نقطة، مرتفعًا 106.3 نقاط، ما نسبته 0.36 %، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4546.61 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى الأسهم فى مسقط مليونين و461 ألفًا و468 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 14.5 في المئة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و880 ألفًا و56 ريالًا عُمانيًّا.

الأسهم المصرية تغلق على تراجع

الأسهم المصرية

سجلت مؤشرات الأسهم المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، ليخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه ليبلغ مستوى 998ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 6ر73 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 75ر0 في المئة، ليصل إلى مستوى 04ر28199 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 38ر0 في المئة، مسجلًا 73ر6859 نقطة، بينما خسر مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 49ر0 في المئة، لينهي التعاملات عند مستوى 62ر9632 نقطة.