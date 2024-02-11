أسعار السلع وأماكن معارض "أهلاً رمضان" في القاهرة

تشهد الأسواق في الوقت الراهن حالة كبيرة من ارتفاع الأسعار بمختلف محافظات الجمهورية، ومن جانبها تسعى وزارة التموين إلى توفير السلع الغذائية في معارض "أهلاً رمضان" بأسعار غذائية مدعمة وتخفيضات تصل إلى 30%.

وتفتح معارض "أهلاً رمضان" أبوابها في منتصف الشهر الجاري، وفقً لما أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

السلع المتوفرة في معارض أهلاً رمضان:

اللحوم.

الدواجن.

البيض.

المخللات.

اللحوم المجمدة.

الزيوت.

ياميش رمضان.

الجبن ومشتقات الألبان.

الأرز.

المكرونة.

العسل

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلاً رمضان

سعر كيلو السكر المعبأ في معارض أهلا رمضان 2024 نحو 27 جنيها.

يترواح سعر كيلو الأرز في معارض أهلا رمضان 2024 بين 20 جنيها و25 جنيها.

سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام بـ 56 جنيها.

يتراوح سعر زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و45 جنيها.

سعر كيس المكرونة وزن كيلو 20 جنيها.

أماكن معرض أهلًا رمضان 2024 بالقاهرة

- منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

- حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

-منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

- المعصرة والتبين.

- ميدان الباشا بحى مصر القديمة.

- شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

- حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

- منطقة زهراء المعادي.

-ميدان العرب بالمعادي.

- ميدان الحرية بالمعادي.

- شارع 9 بالمقطم.