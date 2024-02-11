مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد، مرتفعًا 6.28 نقاط، ليقفل عند مستوى 12209.06 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 274 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : عذيب للاتصالات، وسال، وأنابيب، وتنمية، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دلة الصحية، ورعاية، والسعودي الألماني الصحية، والحمادي، وتكوين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.40% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أمريكانا، والباحة، وأديس، وأرامكو السعودية، وشمس الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، ومجموعة إم بي سي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 148.75 نقطة ليقفل عند مستوى 25300.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

الأسهم البحرينية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 2,072.35 نقطة، بارتفاع بلغ قدره 4.10 نقاط عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 745.60 نقطة، مرتفعًا بمقدار 0.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية 851 ألفًا و908 أسهم، بقيمة إجمالية قدرها 352 ألفًا و760 دينارًا بحرينيًا، نتيجة تنفيذ 63 صفقة .