الغرف التجارية: انخفاض في أسعار الأرز باقتراب حلول شهر رمضان (فيديو)

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، إن الأرز سلعة محلية، ومتوفر حاليا بالأسواق بشكل كبير.



وأضاف رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد،: "لدينا فائض في سلعة الأرز، والمضارب تلبي طلبات المواطنين على مستوى الجمهورية"، موضحا: "لدينا انسيابية في التوزيع بتعاون الأجهزة المعنية مع الغرفة التجارية".

المضارب أعدت في شهر رجب التجهيزات المتعلقة بالأرز استعدادا لرمضان

وتابع: "المضارب أعدت في شهر رجب التجهيزات المتعلقة بالأرز استعدادا لشهر رمضان"، لافتا إلى أن "أسعار الأرز انخفضت بسبب قرب حلول شهر رمضان وتجهيز شنط رمضان وموائد الرحمن حيث يتم الاعداد لذلك من منتصف شهر رجب".

وتحدث عن أسعار الأرز، قائلا: " سعر كيلوا الأرز مفترض ألا يتعدى 35 جنيها لأعلى درجة وسعر، منوها بأنه يخرج من المضارب رسميا من 27 لـ30 جنيها بحسب النوعية والدرجة".

وأكد أن الأرز هو السلعة الوحيدة في مصر التي لم يرتفع سعرها عن العام الماضي"، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم مع كل المحافظات والأرز متوفر مثله مثل باقي السلع، والإنتاج حاليا يكفي وهناك فائض".



و قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن ارتفاع سعر الدولار 50% ينعكس على تكلفة السلعة مما يسهم في حدوث الغلاء بالأسواق، مطالبا بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي، لكي تنخفض الأسعار بما لا يقل عن 20%.

وأضاف أسامة الشاهد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أنه يتم إنشاء معارض في أنحاء الجمهورية لتوفير سلع بأسعار مخفضة، موضحاً أنه سيتم توفير كيلو الأرز بسعر 25 جنيها وكيلو السكر بـ27 جنيها وزجاجة الزيت بـ45 جنيها في معارض أهلا رمضان بالجيزة.

وأشار إلى أن الأزمة الدولارية السبب في غلاء الأسعار بالأسواق، موضحا أن القيود التي تفرضها البنوك على الدولار، تؤثر على تكلفة السلع.

إنشاء معارض أهلا رمضان بتكلفة كاملة من الغرف التجارية

وعن دور الغرف التجارية لمواجهة الغلاء، كشف أن الغرفة التجارية تقوم بإنشاء معارض أهلا رمضان بتكلفة كاملة من الغرف التجارية بالتعاون مع محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن سيتم إقامة معارض أهلا رمضان قبل شهر رمضان بـ20 يوما بحد أقصى يوم 20 فبراير الجاري.

وأشار إلى أن وزير التموين وجه كل الشركات القابضة بأنحاء الجمهورية بتوفير المنتج في المعارض بأسعار مخفضة غب معارض أهلا رمضان، موضحا أن المعرض الرئيسي في الجيزة يشمل 80 عارضا لكل المنتجات وأيضا سيتم توفير ملابس العيد.