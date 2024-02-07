قفزة جنونية في أسعار المكرونة.. بديل الأرز يرتفع والمواطن يشكو حاله

أزمات متتالية تشهدها الأسواق بسبب زيادة في أسعار بعض السلع، بداية من البصل والسكر مروراً بالأرز ووصولاً للمكرونة، حتى أصبح المواطن لا يتحمل، وسط موجة عنيفة من الارتفاعات بعدد كبير من السلع.

وأثار ارتفاع أسعار الكثير من السلع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، غضباً واسعاً من المواطنين.

ووسط التغييرات اليومية في أسعار العديد من السلع، يبحث العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة عن أسعار السلع الغذائية، وذلك من أجل شراء احتياجاتهم الأساسية من بصل وسكر وأرز ومكرونة وغيرها.

استمرار جنون ارتفاع أسعار السلع

وبعد أن فقد المواطن البسيط شغفه في الحصول على الأرز الذي تخطى سعره بالأسواق الـ40 جنيهاً، بدأ يتجه لشراء المكرونة لسد احتياجاته من الغذاء، حيث تعتبر بديل الأرز في المنازل المصرية، ولكن الغريب في الأمر أيضاً أن سعر المكرونة أصبح في الأسواق خلال الفترة الحالية يتخطى الـ35 جنيهاً، مما آثار غضب المواطنين.

وفي جولة “للوفد” بأحد الأسواق بالدقي، أكد عدد من أصحاب المحلات ارتفاع أسعار المكرونة التي وصلت إلى 35 جنيهاً للكيلو، مشيريين إلى أن أسعار أكياس المكرونة المعبئة لا تصل إلى نصف كيلو، محذرين من تلاعب بعض الشركات في الأوزان.

وشهدت أسعار البصل المكون الرئيسي في معظم أطعمة المصريين، ارتفاعًا جنونيًّا في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا، وأيضاً بالنسبة للسكر الذي يعتبر شئ أساسي داخل المنازل، ارتفع سعره أيضاً حتى تخطى الـ40 جنيهاً.

المواطن يشكو حاله بسبب ارتفاع أسعار السلع

واشتكى العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، من صعوبة الحصول على بعض السلع الأساسية، بسبب المعاناة اليومية في حصولهم عليها مثل السكر والأرز والمكرونة، وذلك إما بسبب ارتفاع أسعارها أو عدم وجودها بالأسواق.

وأصبح المواطن البسيط يعاني بشدة في الفترة الحالية، بسبب الأزمات التي تحاوطه من كل الاتجاهات، عندما يعزف عن شراء سلع معينة بسبب ارتفاع أسعارها ويتجه إلى الأخرى، يفاجأ أيضاً بعد أيام قليلة بزيادتها.