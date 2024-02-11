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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف علي قائمة طنطا للقاء غزل المحلة غداً الأثنين

عمرو أنور المدير
عمرو أنور المدير الفني لطنطا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا بقيادة مديرة الفني عمرو أنور قائمة الفريق الذي سوف يواجة فريق غزل المحلة غدا الأثنين .

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دي ماريا صفقة سوبر بصفوف غزل المحلة في الميركاتو الشتوي

ويتلقي طنطا مع غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الأولي للمرحلة الثانية لدوري المحترفين في اللقاء الذي سوف يجمع بينهما علي ملعب المحلة في الخامسة والنصف عصرا حيث جاءت قائمة الفريق علي النحو التالي :

بيدو نصر، مصطفي الكومي ، أحمد حسني  أحمد علي ، حسام غالي، شهاب فتحي، أحمد السيد عبد الهادي، محمد السيد، إسلام واصل، إبراهيم حميدو، محمد محسن شيكا، محمد حسام الشرخة، فارس طارق، أقطاي عبد الله، احمد فكري ، عوض محمد التهامي ، محمد عبدالكريم، ابراهيم جمال ، نصر عبد الرازق ، الحسيني سمير ، حسون محمد ، محمد جمال ميدو
 

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