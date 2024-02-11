مصرع فتى بالفيوم صعقا بالكهرباء

لقي فتى بالفيوم مصرعه صعقا بالكهرباء، بقرية دار السلام بمركز طامية ، تم نقل الطفل إلى استقبال مستشفى طامية المركزي، ليتبين وفاتة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بمصرع فتى يدعى "مالك علي " 15سنه نتيجة صعق كهربائي، أثناء عمله بأحد ورش الحدادة ، بصحبة والده ، تم نقله إلى مشرحة المستشفى و تبين انه فارق الحياة.

وبانتقال مباحث مركز شرطة طامية إلى موقع البلاغ، و المستشفى وتبين انه أصيب بصعق كهربائي، نتيجة لحدوث ماس كهربائي،

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت نيابة طاميه التى تولت التحقيق.

ومن جهه اخرى قررت محكمة جنايات الفيوم في جلستها اليوم، برئاسة المستشار أدهم أبوذكري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد عبد التواب و عمرو ابو الاسرار وأمانة نصيف أمين وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، إحالة المتهم بقتل ابنته في قرية الصمت بمدينة الفيوم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة منتصف مارس المقبل للنطق بالحكم.

ترجع الواقعة عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم مركز الفيوم، بوصول فتاة تدعى شهد م . م ومقيمة بعزبة الصمت التابعة لقرية بني صالح بدائرة المركز إلى مستشفى الجامعة القديمة بالفيوم، جثة هامدة مخنوقة وبه أثار مادة كاوية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 16 عاما، وكشفت التحريات أن والدها من ارتكب الواقعة لشكه في سلوكها.

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الفتاه لأسرتها فور الانتهاء من تشريحها واستخراج تصريح الدفن لدفنها في مقابر أسرتها بالقرية.