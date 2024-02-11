الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوزيه مورينيو يغازل البايرن لخلافة توخيل

مورينيو
مورينيو

يأمل مدرب روما الإيطالي السابق، البرتغالي المخضرم  جوزيه مورينيو  تدريب نادي بايرن ميونخ الألماني وذلك خلفا لتوماس توخيل بعد النتائج السيئة التي يقدمها الأخير مع البافاري.

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ذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية اليوم أن "السبيشيال وان" يحرص على تدريب الفريق البافاري وأنه يتعلم اللغة الالمانية .

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو ألمح برغبته لتدريب الفريق الألمانى وأنه جاهز للموافقة في وقت سابق.

يذكر أن المدرب البرتغالي  قد تعرض للإقالة من تدريب فريق الذئاب في يناير الماضي وذلك لتراجع نتائج الفريق .

ويعيش فريق بايرن ميونخ، أسوء الفترات هذا الموسم بعد تعثره الأخير أمام باير ليفركوزن لنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات البوندسليجا .

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