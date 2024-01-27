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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس نابولي يكشف موقفه من التعاقد مع جوزيه مورينيو

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

كشف أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي عن موقفه من التعاقد مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي روما وذلك لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

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وقال دي لورينتيس في تصريحات صحفية : "التعاقد مع مورينيوغير صحيح كل ما يثار مجرد شائعات".

وكان  مورينيو رحل عن تدريب روما بعد 3 سنوات من قيادته ذئاب العاصمة.

وتولى مورينيو قيادة فريق روما في مايو 2021، وتوج بأول بطولة أوروبية في تاريخ النادي بعد عام من تعيينه، عندما فاز على فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وخسر جوزيه مورينيو العام الماضي نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية بركلات الترجيح في 2023، ولكن هذا الموسم نتائج الجيالوروسي لم تكن كما يجب.

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