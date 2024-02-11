السجن 10 سنوات لموظف بنك استولى على أموال العملاء بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة موظف بأحد البنوك بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعه عشر جنيها وعشرون قرشا، ورد قيمة المبلغ المستولي عليه والعزل من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه، لاتهامه باختلاس مال عام.

صدر الحكم ، برئاسة المستشار عبدالله خطاب وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود، والمستشار خالد عبدالسلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى

وفقا لأوراق القضية المقيدة، برقم 21071 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة يفيد قيام المتهم بالاستيلاء على أموال من جهة عمله، بدائرة القسم.

توصلت التحريات إلى قيام المتهم «ا.ال.ع» موظف خدمة عملاء بأحد البنوك ،بالإستيلاء لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبلغ 187517.29 جنيه ( مائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة وسبعه عشر جنيها وتسعه وعشرون قرشا )، والمملوكة لجهة عمله «البنك»، والذي يخضع لإشراف البنك المركزي المصري، بأن اثبت بالنظام الالكتروني للبنك طلب عملاء البنك جهة عمله بيع وثائق صناديق البنك ،وتحويل قيمتها لحسابات عملاء آخرين.

وتبين من التحقيقات أن المتهم ارتكب تزويرا في إيصالات سحب تلك المبالغ من حسابات العملاء، وتمكن من الاستيلاء عليها لنفسه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، فأصدرت حكمها المتقدم.