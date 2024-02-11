الإعدام شنقاً لمتهم بقتل سائق "توك توك" لسرقته

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بإجماع الآراء وبعد أخذ رأى فضيلة المفتى، بالإعدام شنقاً لـ سائق توك توك عقب إدانته بقتل سائق آخر بدائرة قسم شرطة حى الكوثر بغرض سرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين ياسر محمد، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضى، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور قسم شرطة حى الكوثر، بورود بلاغ لقسم الشرطة بإصابة سائق مركبة توك توك يدعى محمد . ر «16 سنة» ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بعيار نارى بدائرة القسم، وتم نقله لإحدى المستشفيات لإسعافه، إلا أنه توفى متأثراً بإصابته، وكشفت تحريات المباحث بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مركبة «توك توك» آخر «30 سنة»، ومقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة، وقيامه بإستقلال المركبة المشار إليها رفقة المجنى عليه بإدعاء توصيله، وأثناء سيرهما قام بإخراج سلاح نارى فرد محلى من طيات ملابسه، وإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته، واستولى على مركبة «التوك توك» ولاذ بالفرار، وتم ضبط المركبة المستولى عليها والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وطلقة من ذات العيار، وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بإعدامه.