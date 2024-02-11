قررت محكمة جنايات بورسعيد ، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخرين لـ10 مارس لمناقشة شهود الإثبات واستدعاء الطب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات واحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير

وتعود أحداث هذه الواقعة إلى يوم 5 من شهر يوليو عام 2023، حيث قام المتهمون الثلاثة بقتل المجني عليه محمد عثمان السيد عبد الصعيدي، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن ظفروا به فسدد له المتهم الأول طعنه بالسلاح الأبيض خنجر نالت موضع مقتل بالجانب الأيمن من الصدر، سقط على إثرها أرضا، ثم تولى المتهمين الثاني والثالث تعدي عليه ضربا بالاسلحه البيضاء قاصدين من ذلك قتله، مما نتج عنه الإصابات التي أودت بحياته.

وقام المتهمون باستعراض القوة والتلويح بالعنف علي محمد عثمان الصعيدي، ووائل ابراهيم، وأحمد علي الخولي، ومحمد الخولي، وذلك بقصد تخويفهم وترويعهم وإلحاق الأذى المادي بهم لفرض السطوة عليهم، واصطحبوا حيوان يثير الزعر - كلب، وأسلحة بيضاء والتي كان من شانها القاء الرعب في نفسهم، وتكدير امنهم وسكينتهم، وتعريض حياتهم للخطر.

وتعدي المتهمين علي المجني عليه وائل إبراهيم السيد باستخدام الكلب وأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والذي أعجزه عن ممارسة أشغاله لمدة تزيد عن 20 يوما، واحرزوا خنجرا وسكينا وشومه بغير ترخيص.