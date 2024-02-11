محافظ الغربية يتابع سير الأعمال في إنشاء مركز خدمات مصر

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية، فعملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات للوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة بما يضمن تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة سير الأعمال في إنشاء مركز خدمات مصر وتفقد مقر مرفق النقل الداخلي الجديد.

وبدأت الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، وأشار محافظ الغربية أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

وعلى هامش الجولة قام المحافظ بمراجعة أعمال التشطيبات النهائية لمقر مرفق النقل الداخلي الجديد بأرض المجزر القديم بالعجيزي بمدينة طنطا.