جنايات الفيوم تقرر إحالة أوراق قاتل ابنته للمفتي

قررت محكمة جنايات الفيوم في جلستها اليوم، برئاسة المستشار أدهم أبوذكري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد عبد التواب و عمرو أبو الاسرار وأمانة نصيف أمين وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، إحالة المتهم بقتل ابنته في قرية الصمت بمركز الفيوم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة منتصف مارس المقبل للنطق بالحكم.

ترجع الواقعة عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم مركز الفيوم، بوصول فتاة تدعى شهد م . م ومقيمة بعزبة الصمت التابعة لقرية بني صالح بدائرة المركز إلى مستشفى الجامعة القديمة بالفيوم، جثة هامدة مخنوقة وبه أثار مادة كاوية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 16 عاما، وكشفت التحريات أن والدها من ارتكب الواقعة لشكه في سلوكها.

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الفتاه لأسرتها فور الانتهاء من تشريحها واستخراج تصريح الدفن لدفنها في مقابر أسرتها بالقرية.

تأجيل محاكمة قاتل والده

وفى وقت سابق امس السبت قررت محكمة جنايات الفيوم، ، برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري ، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج ، و عمر محمد سالم وأمانة سر نصيف أمين وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة شاب متهم بقتل والده ، لجلسة الثلاثاء القادم لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

كان أمر الإحالة، قد تضمن انه بعد عرض الأوراق ومطالعتها وما تم فيها من تحقيقات، بأن المتهم وائل .م ص. ع (محبوس) متهم بقتل، والده المجني عليه محمود ص ع ، عمداً علي إثر قيامه بتوجيه اللوم والنقد للمتهم الذي أستل سلاحيين أبيض كانا متواجدين بمسرح الجريمة وانهالا عليه طعنا بهما ، مما دفع المجني عليه اللوذ بحياته والإحتماء بدورة المياه بغية حجب المتهم عنه الذي تبعه دالفاً خلفه موصداً الباب عليهما مستكملاً التعدي عليه طعناً فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .وانه أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيض (عدد إثنين سكينة) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .بناء عليه، يكون المتهم قد ارتكب جنابة القتل وجنحة حيازة سلاح بدون مسوغ قانونى .