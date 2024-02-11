أطلاق حملة تنظيم الاسرة" من حقك تنظمي" بشمال سيناء

أعلن اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن إطلاق حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان تحت اسم" من حقك تنظمي".



وأضاف سكرتير عام المحافظة في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة المنعقد برئاسته، وبحضور نوال سالم مدير عام المجلس القومي للسكان بالمحافظة، رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية، أن الحملة خلال الفترة من 18 وحتى 22 فبراير الجاري.



وأكد سكرتير عام المحافظة، أن الحملة ستكون في مستشفي العريش العام ومركز حضري عاطف السادات ومركز صحة الاسرة بوسط المدينة ومركز حضري الصفا ومركز صحة الاسرة بالمساعيد.



ووجه السكرتير العام بتوفير طبيبة نساء بالمراكز لتقديم خدمات الصحة الإنجابية والتوعية بالخدمات المقدمة بالمراكز خلال الحملة والاعلان عن المراكز المستهدفة والخدمات المقدمة.



وشدد السكرتير العام، على تنفيذ عدد من الأنشطة بالمراكز اثناء تنفيذ الحملة وتقديم خدمات تنظيم الاسرة ومشاركة جميع الجهات في الحملة للتوعية الصحية السكانية والتغطية الإعلامية للحملة، فضلًا عن تنظيم معرض بالتعاون بين الصحة ووحدة ايادي مصر لمنتجات نوادي المرأة.



من جانبها استعرضت نوال سالم، مدير عام المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030، تناولت خلالها استعراض الوضع السكاني وتطوره ومنهجية تحديث واعداد الاستراتيجية وعناصر الضعف والقوة والفرص والتحديات.



وأضافت سالم، أن رؤية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030 تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، ورسالتها تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية وتمكين المرأة والاستثمار في الشباب وتحسين فرص التعليم ورفع الوعي بالقضايا السكانية، مشيرة الي محاور الخطة الاستثمارية وأهدافها الرئيسية والفرعية.

من جانبه قال محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة أوصي بتكثيف التوعية بخطورة زواج القاصرات والزواج القبلي فى خطب الجمعة والقوافل الدعوية المشتركة بين الأوقاف والازهر الشريف، بجانب مشاركة جميع الجهات فى حصر الأطفال ساقطي القيد تمهيدً لتنفيذ حملة موسعة لاستخراج الأوراق الثبوتية للقضاء على هذه الظاهرة، وأنه على جميع الجهات المشاركة في العمل السكاني على مستوى المحافظة تزويد المجلس القومي للسكان بخطط الأنشطة الشهرية وتقرير الإنجاز والبيانات اللازمة لحكومة الملف السكاني على مستوي المحافظة.