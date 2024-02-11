الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

طفل يشنق نفسه لخلافات أسرية بالمنيا

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

قررت النيابة العامة بمركز العدوة  ، اليوم الأحد ، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا ،  التصريح بدفن جثة طفل ، شنق نفسه بسبب خلافات أسرية.

 

حيث اطلعت النيابة العامة بمركز العدوة ، علي تقرير الطب الشرعي ، والذي  جاء فيه أن الوفاة نتيجة آثار شنق حول الرقبة بالعنق من الناحية الأمامية ، مما أحدث توقف عضلة القلب والتنفس ، وكان اللواء مدير أمن المنيا، قد تلقى اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير إدارة البحث بالمديرية ، يتضمن بإخطارا من مباحث مركز العدوة ، بقيام طفل في العقد الثاني من عمره على الإنتحار شنقا داخل غرفته بالمنزل.

 

وعلي الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة ، وتبين وفاة الطفل " ح . ش .  ص"، 15 سنة ، ومقيم بإحدى قرى العدوة ، بالتخلص من حياته شنقا ، بأن نصب مشنقة لنفسه داخل إحدى غرف منزل والده  ، بسبب خلافات أسرية ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة.

 

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي ، أن سبب الوفاة هو خلافات أسرية نشبت بين الصغير وعائلته ، فقرر التخلص من حياته داخل غرفته شنقا ، كما جاء بتقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة نتيجة آثار شنق حول الرقبة بالعنق من الناحية الأمامية ، مما أحدث توقف عضلة القلب والتنفس، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

الجريدة الورقية