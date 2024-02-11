طفل يشنق نفسه لخلافات أسرية بالمنيا

قررت النيابة العامة بمركز العدوة ، اليوم الأحد ، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا ، التصريح بدفن جثة طفل ، شنق نفسه بسبب خلافات أسرية.

حيث اطلعت النيابة العامة بمركز العدوة ، علي تقرير الطب الشرعي ، والذي جاء فيه أن الوفاة نتيجة آثار شنق حول الرقبة بالعنق من الناحية الأمامية ، مما أحدث توقف عضلة القلب والتنفس ، وكان اللواء مدير أمن المنيا، قد تلقى اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير إدارة البحث بالمديرية ، يتضمن بإخطارا من مباحث مركز العدوة ، بقيام طفل في العقد الثاني من عمره على الإنتحار شنقا داخل غرفته بالمنزل.

وعلي الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة ، وتبين وفاة الطفل " ح . ش . ص"، 15 سنة ، ومقيم بإحدى قرى العدوة ، بالتخلص من حياته شنقا ، بأن نصب مشنقة لنفسه داخل إحدى غرف منزل والده ، بسبب خلافات أسرية ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي ، أن سبب الوفاة هو خلافات أسرية نشبت بين الصغير وعائلته ، فقرر التخلص من حياته داخل غرفته شنقا ، كما جاء بتقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة نتيجة آثار شنق حول الرقبة بالعنق من الناحية الأمامية ، مما أحدث توقف عضلة القلب والتنفس، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.