بمشاركة 500 لاعب.. الإسماعيلية تشهد ختام بطولة كأس مصر للتجديف

أختتم بطولة كأس مصر للتجديف في مدينة الإسماعيلية، التى نظمها الإتحاد المصري للتجديف شارك في البطولة ٥٠٠ لاعب يمثلون ١٤ ناديًا

وشهدت البطولة إقامة ٧٠ سباقًا في فئات البراعم والبرعمات والناشئين والناشئات وتحت سنة ٢٣ سنة والعمومي للرجال والسيدات، وتنوعت القوارب التي استخدمت في السباقات ما بين الفردي والزوجي والرباعي والثماني.

في الحفل الختامي للبطولة، قام الدكتور عمرو النوري رئيس الإتحاد المصري للتجديف ونائبه اللواء شريف القماطي وأعضاء مجلس الإدارة بتكريم اللاعبين واللاعبات الفائزين بالميداليات. وتم الإعلان في الختام عن نتائج النقاط التي حققها أندية المشاركة.

ونال نادي المعادي واليخت كأس المركز الثالث برصيد نقاط ١٩١ نقطة، فيما حصل نادي اتحاد الشرطة الرياضي على كأس المركز الثاني برصيد نقاط ٢٨٤ نقطة. ونال نادي القناة الرياضي بالإسماعيلية كأس المركز الأول برصيد نقاط ٣٢٧ نقطة، متصدرًا بذلك جدول الترتيب العام للبطولة.