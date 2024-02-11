ختام دوري المصالح الحكومية بشمال سيناء

أقيمت اليوم ختام فعاليات دوري المصالح الحكومية بشمال سيناء لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والذي أقيم تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقال محمد العلاقمي رئيس الاتحاد الفرعي ان المباراة النهائية في كرة القدم الخماسية كانت بين فريقي مجلس مدينة العريش ومديرية الصحة، وفازت بها الصحة لتحصل علي كأس البطولة.

أضاف العلاقمي أن مسابقة كرة القدم الخماسية اشترك فيها ١٣ لجنه رياضيه ممثله للمصالح الحكومية بالمحافظة.

أشار إلي فوز فريق التربية والتعليم بالمركز الأول في الكرة الطائرة بعد تغلبه في المباراة النهائية علي فريق الثروة السمكية ،فيما فازت أيضا التربية والتعليم في دوري تنس الطاولة رجال و سيدات بعد تغلبها علي مديرية الشباب والرياضة في المباراة النهائية.

حضر حفل الختام ،إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة ،محمد العلاقمي رئيس الاتحاد الفرعي للمصالح الحكومية بالمحافظة ورؤساء اللجان الرياضية المشاركين بالبطولة والفائزين بالمراكز المتقدمة .