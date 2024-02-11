القبض على صاحب قناة عبر برنامج تيليجرام لتسريب الامتحانات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من أحد الحسابات الشخصية بشأن وجود قناة على تطبيق"تيليجرام" يقوم القائمين عليها بالإدعاء بقدرتهم على تسريب امتحانات عدد من المراحل التعليمية المختلفة نظير مبلغ مالى يتم تحويله لرقم هاتف (مُحدد) عبر إحدى خدمات الهواتف المحمولة.

بالفحص تبين صحة الواقعة وإضطلاع القائمين على إدارة القناة بالإدعاء بقدرتهم على تسريب الإمتحانات على النحو المشار إليه، وأمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد (2) هاتف محمول وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.