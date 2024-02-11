المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا، بمعاقبة سائق محبوس من دائرة مركز كفر الشيخ بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبو زيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 20068 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3228 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.



وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال "ع.م.م.ا"، سائق من إحدي القري بمركز كفر الشيخ للمحاكمه الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لانه في يوم4 سبتمبر 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ قد أحرز مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيه، وتم ضبطه متلبسا.



وكان النقيب أحمد عصام الدين السخاوي ، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ قد وردت إليه معلومات أكدتها التحريات بأن المتهم يقوم بالاتجار في المواد المخدرة علي زبائنه بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وبعد استئذان النيابة العامة، قاد معاون المباحث حمله من رجال المباحث الجنائية السريين وتم ضبطه بأحد الطرق العامة، وبتفتيشه وجد بجيب بنطاله علبة تبغ تحوي 22 لفافة لجوهر الحشيش، مبلغ مالي وهاتف محمول، واعترف بحيازته للمضبوطات، وأن الحشيش للاتجار به، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار في الحشيش، والتليفون للاتصال بزبائنه، كما أكد تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة هي عبارة عن الحشيش المخدر.



وبالعرض علي إبراهيم مفرح، رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، تولي التحقيق واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات وان الحشيش بقصد الاتجار فيه ، والمبلغ المالى حصيلة ذلك والتلفون للاتصال بزبائنه، وتداولت القضيه في جلسات المحكمه حتي أصدرت حكمها السابق.