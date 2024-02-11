نتائج مميزة لفرق الطائرة بنادي المقاولون العرب

أنتصر فريق الناشئين للكرة الطائرة بـ المقاولون على نادي وادي دجله أكتوبر في مباراة العودة بنتيجة ٣ / ١ وذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية.

فيما أنتصرت ناشئات المقاولون العرب للكرة اليد على مدينة نصر بنتيجة 3-0 في إطار مباريات مهرجان منطقة القاهرة.

فيما بينما فاز حقق فريق المقاولون للطائرة بنات لتحت 13 عاما للكرة على نادي مصر للبترول بنتيجة ٢ / ١، وذلك في إطار بطولة منطقة القاهرة.



تشكيل الجهاز الفني لفرق الطائرة بالمقاولون العرب:

المدير الفني كابتن/ أحمد جوده

مدرب الفريق و مدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك

إداري كابتن/ حسام الدين محمد.

على الجانب الآخر، نجح فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2010 في تحقيق الفوز على فريق نادى الطيران بثلاثية مقابل هدف، أحرزها مازن خالد ومحمد سعيد وأشرف عبد الجليل هدف لكل منهم ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب الطيران، في بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024 ٠

ويقود الفريق الكابتن هيثم حسين مدير فني ويعاونه الكابتن محمد علي مدرب والكابتن حمدي حسين مدرب حراس والكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب.

