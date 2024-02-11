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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جددي سفرتك وحضري لحمة بصوص الكرز والبقدونس

لحمة بصوص الكرز
لحمة بصوص الكرز

لحمة بصوص الكرز من المميزة التي يمكنك تحضيرها كوجبة غذاء سريعة غير تقليدية، تتميز بصوص الكرز التي يعطي مذاق شهي يحبه الجميع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

 

لحمة بصوص الكرز

طريقة عمل لحمة بصوص الكرز

المقادير

- لحم كباب الخروف : نصف كيلو

- الخبز : 2 رغيف (مقطع على شكل قطع صغيرة)

- عصير الكرز : نصف لتر

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- بقدونس : حسب الرغبة (للتزيين)

- صنوبر : حسب الرغبة (للتزيين)

 

طريقة التحضير

يُشوى الكباب على الفحم وقبل أن يصل إلى درجة الإستواء، يُقلّب بالسمن الحيواني حتى ينضج.

يُغلى عصير الكرز، ويضاف الكباب عليه ويغلى لمدة 3 إلى 5 دقائق.

 يسكب العصير والكباب فوق الخبز المقطع ويتم تزيينه بالبقدونس والصنوبر.

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