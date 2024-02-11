زراعة الغربية تعقد اجتماعاً لحصر الثروة الحيوانية

عقدت مديرية الزراعة والطب البيطرى بالغربية، اليوم الأحد، بقاعة الإرشاد الكبرى بديوان عام مديرية الزراعة بالغربية اجتماعا موسعا لمناقشة و متابعة ملفات حصر الثروة الحيوانية، والتأكيد على توصيات وزير الزراعة ، من خلق صف ثاني وتأهيل الشباب ومتابعة المبادرات القومية لضمان استدامتها.

وتناول الاجتماع أهمية نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي والتأمين على الماشية والتوسع في القوافل البيطرية ، والعمل على تحديث قواعد البيانات وتدقيقها، نظرا لأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بشكل سليم، ومساعدة الدولة في رسم سياساتها،وتحديدالاحتياجات وتم التأكيد على سرعة الإنتهاء من عمليات حصر الثروة الحيوانية لعام ٢٠٢٤، لتحديد الاحتياجات بكل دقة من أمصال ولقاحات وقوافل بيطرية، والمجازر وغيرها، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة الانتاج من اللحوم.

وشملت التكليفات متابعة المشروع القومي للبتلو، ومراكز تجميع الألبان، وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المربين، ومدي استدامة المستفيدين في العمل، وتوفير كافة سبل الدعم الفني لهم، وعلاج اي مشكلات او معوقات قد تواجههم، والتواصل الدائم والمستمر مع المربين وسرعة حل اي مشاكل تواجههم، كذلك التوسع في اطلاق القوافل البيطرية بالقرى ، لدعم المربين، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، كذلك التوسع في مشروع تحسين سلالات الماشية والتلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته

وأكد الدكتور على أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على أهمية نشر ثقافته، وإطلاق الحملات الإرشادية، كذلك المتابعة المستمرة للمستفيدين، وقياس الأثر ومدى التحسن، والاستفادة، من أجل التقييم والحفاظ على الاستدامة، والتأكيد على حملات التوعية بأهمية تأمين المربين على ماشيتهم، ضمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وسرعة الرد على الاخطارات، والبلاغات

وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة والرد علي أسئلة واستفسارات الحضور.

جاء ذلك الاجتماع فى اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة

حضر الاجتماع الدكتور خالد علي ابو شادي وكيل وزاره الزراعه بالغربيه ، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية ، المهندس ناصر ابو طالب مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى ، المهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعى ،المهندس على فودة مديرعام الإدارة العامة للثروة الحيوانية والسادة مديرى الإدارات الزراعية والبيطرية ومسؤلى الإنتاج الحيوانى بالمحافظة

