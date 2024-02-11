عاجل
أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. ميريت 85 جنيها
الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل سلطة الباذنجان بالطماطم ودبس الرمان.. غنية بالفيتامينات

سلطة الباذنجان بالطماطم
سلطة الباذنجان بالطماطم ودبس الرمان

سلطة الباذنجان بالطماطم ودبس الرمان من الوصفات الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد والألياف الهامة لرفع المناعة وتحسين عملية الهضم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

 

سلطة الباذنجان بالطماطم ودبس الرمان

طريقة عمل سلطة الباذنجان بالطماطم ودبس الرمان

المقادير

- الباذنجان : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع مكعبات)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة شرائح)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الفلفل الأحمر الحلو : 1 حبة (مقطع شرائح)

- البصل الأخضر : نصف كوب (مفروم ناعم)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم ناعم)

- الرمان : نصف كوب

- زيت الزيتون : ربع كوب

- عصير الليمون : ربع كوب

- دبس الرمان : ربع كوب

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

ضعي الباذنجان، والطماطم، والفلفل الأحمر الحلو، والفلفل الأخضر في صينية فرن، وأدخليها إلى الفرن حتى تنضج الخضار.

لتحضير الصلصة: اخلطي في طبق زيت الزيتون، ودبس الرمان، وعصير الليمون، والفلفل الأسود، والملح جيداً.

في وعاء كبير ضعي الخضار المشوية المفرومة، وأضيفي فوقها البقدونس، والبصل الأخضر، والرمان، واخلطي الخضار مع بعضها البعض.

أضيفي الصلصة على الخضار، وحركي السلطة حتى تختلط جيداً.

اسكبي سلطة الباذنجان في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس على الوجه ثم قدميها.

مواد متعلقة

سعر فستان أنغام الأخير يصدم رواد السوشيال ميديا والألماس سر أناقتها

إيمي سمير غانم تحيي ذكرى والدها بصورته على الحقيبة في مهرجان الأقصر

ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بمكياج ناعم وإطلالة شتوية جذابة

إنجي علي تهوس جمهورها بالأسود المكشوف عبر إنستجرام

عبير صبري تستعرض جمالها رفقة شقيقتها مروة في أحدث جلسة تصوير

تعرض للتنمر وحلق شعره على الهواء.. أزمات في حياة خالد سليم

إنعام الجريتلي ترفض الأعمال السينمائية لهذا السبب

البقدونس.. دواء طبيعي لجميع الأمراض| لن تتخيل فوائدها
الجريدة الورقية