طريقة عمل سلطة الباذنجان بالطماطم ودبس الرمان.. غنية بالفيتامينات

سلطة الباذنجان بالطماطم ودبس الرمان من الوصفات الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد والألياف الهامة لرفع المناعة وتحسين عملية الهضم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

سلطة الباذنجان بالطماطم ودبس الرمان

طريقة عمل سلطة الباذنجان بالطماطم ودبس الرمان

المقادير

- الباذنجان : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع مكعبات)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة شرائح)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الفلفل الأحمر الحلو : 1 حبة (مقطع شرائح)

- البصل الأخضر : نصف كوب (مفروم ناعم)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم ناعم)

- الرمان : نصف كوب

- زيت الزيتون : ربع كوب

- عصير الليمون : ربع كوب

- دبس الرمان : ربع كوب

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي الباذنجان، والطماطم، والفلفل الأحمر الحلو، والفلفل الأخضر في صينية فرن، وأدخليها إلى الفرن حتى تنضج الخضار.

لتحضير الصلصة: اخلطي في طبق زيت الزيتون، ودبس الرمان، وعصير الليمون، والفلفل الأسود، والملح جيداً.

في وعاء كبير ضعي الخضار المشوية المفرومة، وأضيفي فوقها البقدونس، والبصل الأخضر، والرمان، واخلطي الخضار مع بعضها البعض.

أضيفي الصلصة على الخضار، وحركي السلطة حتى تختلط جيداً.

اسكبي سلطة الباذنجان في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس على الوجه ثم قدميها.