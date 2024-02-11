جهاز العاشر من رمضان: تحرير 122 محضرًا بغلق وتشمع وإزالة إشغالات (شاهد)

أعلن جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء محمد منيع، رئيس الجهاز، اليوم الأحد، عن تكثيف الحملات الأمنية على مدار اليوم والتعامل بكل حزم مع المخالفات وإعادة الانظباط الأمني والمعمارى لشوارع وأحياء المدينة، بالتعاون مع إدارة التنمية وشرطة التعمير، وشرطة المرافق، وإدارة الحركة والمعدات، وإدارة النظافة والتجميل، للتصدى لأى مخالفة او تعدى لتغيير النشاط .

وبحسب بيان صادر عن الجهاز، فأنه تم تنفيذ 122 قرار غلق وتشميع وإزالة اشغالات وتعديات بالقطع السكنية بالمجاورات ٢٤، ٢٥ بالحى الثالث، بالإضافة إلى رفع كافة الاشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الإرصفة والطرق العامة.