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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

على الطريقة الصينية.. حضري دجاج بالصويا صوص اللذيذ

دجاج صيني بالصويا
دجاج صيني بالصويا صوص

دجاج صيني بالصويا صوص من الوصفات الشهيرة التي يعشقها الجميع، ونالت إعجاب العديد من الشعوب، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

دجاج صيني بالصويا صوص

طريقة عمل دجاج صيني بالصويا صوص

المقادير

- مقادير الصوص :

نشاء الذرة : ملعقة كبيرة

الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

الصويا صوص : 6 ملاعق كبيرة

الخردل : ملعقة صغيرة (اختياري)

زيت السمسم : ملعقة كبيرة

العسل : ملعقة كبيرة

الكاتشاب : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 400 غراماً (مقطع مكعبات ومنقوع بالخل، والملح، والفلفل الأسود، وبودة الزنجبيل)

- البصل : 1 حبة (مقطع مكعبات كبيرة)

- فليفلة ملونة : 2 حبة (مقطعة مربعات)

- الذرة : كوب

- الثوم : 3 فصوص (مقطع شرائح)

- الجزر : 2 حبة (مقطع بشكل طولي)

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مبشور)

- الثوم : نصف ملعقة صغيرة (مهروس)

- السمسم : حسب الرغبة (محمص / للتزيين)

 

طريقة التحضير

في قدر على النار ضعي الزيت النباتي حتى يسخن ثم أضيفي الثوم المهروس، والزنجبيل.

أضيفي قطع الدجاج واقليها جيداً ثم أضيفي القليل من الماء وغطي القدر حتى الإستواء.

اخلطي مكونات الصوص جيداً واتركيه جانباً.

ارفعي الدجاج من القدر وضعيه جانباً، وفي نفس القدر أضيفي شرائح الثوم ومكعبات البصل واقليهم قليلاً.

أضيفي الجزر إلى المكونات ثم ضعي القليل من الماء واتركي الخضار حتى تنضج.

أضيفي الذرة والفليفلة واقليهم قليلاً ثم أضيفي قطع الدجاج والصوص واتركيه حتى يغلي.

اسكبي الدجاج في طبق التقديم، وزيني الوجه بالسمسم المحمص، وقدميه بجانب الأرز.

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