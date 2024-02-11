لتميزهم في عملهم مدير تعليم أبو تشت يكرم مسؤلى الجودة والتغذية

قام المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأحد 11 فبراير الجاري، بتكريم مجدي امين جلال رئيس وحدة قياس الجودة والإعتماد وحمدي احمد السيد رئيس قسم التغذية، وذلك بحضور احمد عبدالعزيز عضو ورئيس شؤون المعلمين باللجنة النقابية للمعلمين بأبوتشت وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وذلك لتفانيهم وتميزهم في أداء مهام عملهم متمنيا لهم دوام التوفيق.

واشار المدير العام ان هذا التكريم يأتي في إطار حرص الإدارة التعليمية علي إثابة العاملين المتميزين تشجيعا لهم علي بذل المزيد من الجهد وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء ويعنبر حافزا لجميع العاملين لبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز.

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكريم المتميزين في أداء عملهم تشجعيا لهم وتحفيزا للاخرين.

يُشار إلى أنه تم تكريم السيد في وقت سابق من قبل الدكتورة منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، لحصوله على لقب أفضل رئيس قسم تغذية على مستوى المديرية.