وزير العمل يتفقد شركة الفاتكتستايل لصناعة الملابس الجاهزة: القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار

خلال جولته بمحافظة الإسكندرية ..

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل في جميع مواقع الإنتاج.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي هذا الملف اهتماما كبيرا، بتوجيهاته المستمرة نحو دعم الاستثمار الذي يوفر فرص العمل ويرفع الإنتاج، ويساهم في تحقيق التنمية التي تتحقق على أرض مصر رغم التحديات العالمية.



وواصل وزير العمل حسن شحاتة ،جولته بمحافظة الأسكندرية اليوم ،بتفقد شركة الفاتكتستايل لصناعة الملابس الجاهزة "استثمار تركي" وتأسست عام 2018 ، و تقع في المنطقة الحرة ،ويعمل فيها ما يقرب من 1000 عامل وعاملة،منهم 48 من ذوى الهمم، وتقع على مساحة 10 آلاف متر،وتقوم بتصدير منتجات إلى أوروبا وامريكا بقيمة 18 مليون دولار سنويا..وكان في استقبال الوزير،السيد مسلم اتلي رئيس مجلس إدارة الشركة "تركي الجنسية"..

وبحسب بيان للوزارة أكد وزير العمل على دور الوزارة والمديريات بالمحافظات علي تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال ،وتطبيق القانون ،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجب ،من أجل زيادة الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يعرف فيها صاحب أصحاب الأعمال والعمال حقوقهم وواجباتهم..وحث الوزير العمال على المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..



وكان محافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف قد أستقبل صباح اليوم الأحد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، الوزير والوفد المرافق له في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة..والتي تضمنت جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج..وتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة " التدريب المتنقلة،وخريجين من البرنامج التدريبي المشترك مع" شركة قدرة"،وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، ولقاء مع قيادات الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ،وكذلك تنظيم حوار مفتوح مع العاملين بالمديرية