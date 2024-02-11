محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، اليوم الأحد، معرض بيع السلع، والمواد الغذائية، ومستلزمات شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة "أهلاً رمضان 2024"، الذي تنظمه المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بجوار نقابة المعلمين، بمدينة الفيوم.

حضر الافتتاح، الحاج مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، و مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و سالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلين عن الغرفة التجارية بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والمواطنين.

اقسام المعرض

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من اللحوم، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع، مشيراً إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض، لدورها في رفع العبء عن كاهل البسطاء، والتصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار.

وأكد "الأنصاري"، أن المحافظة حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بكميات تفي احتياجات المواطنين، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتوفير كافة أنواع السلع، وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

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