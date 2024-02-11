جامعة الزقازيق تناقش تقارير الأداء الربع سنوية لقطاعي التعليم والدراسات العليا

عقد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، اجتماعاً في إطار متابعة تقارير مؤشرات الأداء الربع سنوية، وذلك لقطاعي التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث.

استهدف الاجتماع؛ الوقوف على آخر التطورات، وما وصلت إليه الجامعة من مؤشرات أداء على مستوى القطاعين خلال الفترة الأخيرة، ودراستها وكيفية الاستفاده منها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، بالإضافة إلى مُديري وحدات القطاعين.

ووجه رئيس الجامعة خلال كلمته بضرورة وضع خطة لتحديث البنية التحتية، واستكمال النظم الموجودة في القطاعين، وتطوير نظم المعلومات، والعمل على استكمال عملية الميكنة لكلا القطاعين، وميكنة الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي لتصبح وحدة واحدة تضم وحدة البنية التحتية وإدارة التطبيقات والنظم وإدارة الاحصاء والبيانات، وكذلك تحديث قاعدة البيانات ودليل السياسات والإجراءات المنظمة للقطاعين، والمبتعثين المسافرين والعائدين والوافدين .

كما وجه رئيس الجامعة بعمل قاعدة بيانات لكل الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة وكافة الجهات الأخرى وتحديثها، مع عمل حصل بمنح الماجيستير والدكتوراه، وأعداد الطلاب الوافدين، والإدارات والوحدات ذات الطابع الخاص، واستغلال كافة المعامل والاستفادة من الوحدات الإنتاجية في الجامعة.

وتطرق الاجتماع إلى استهداف تطوير الجزء الخاص بالابتكار وريادة الأعمال، وكيفية احتضان المشاريع البحثية والتصنيف الدولي، وما المستهدف منه والخطة التنفيذية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين ، مع ضرورة تحديث البرامج والمقررات الدراسية ومواكبتها لسوق العمل.