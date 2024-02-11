بدء أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحى لأبراج الربيع بكفر الشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الأحد، أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بمنطقة أبراج الربيع" الأوقاف " بحى غرب مدينة كفرالشيخ، بطول 100‪0متر، وقطر 8 بوصة، فضلاً عن تأهيل بيارات الصرف الصحي بأبراج الربيع. .

يأتي ذلك في ضوء الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين وتعزيز جهود أجهزة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ تلبيةً لاحتياجاتهم، وفى إطار الجولات اليومية ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً والإستماع إليهم وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، بسرعة الإنتهاء من صيانة وتطهير شبكة وبيارات الصرف الصحى بمنطقة أبراج الربيع " الأوقاف " بغرب مدينة كفرالشيخ، خلال جولته بمنطقة أبراج الربيع يناير الماضي، وبذلك يكون حلاً نهائياً لمشكلة أهالى منطقة أبراج الربيع " الأوقاف ".

أكد نورالدين أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل أجهزة المحافظة، مشدداً على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم.

