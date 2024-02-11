وزارة الشباب والرياضة تنفذ مشروع "خطوة نحو حياة أفضل" في محافظة الأقصر

بدأت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة- تنفيذ الموسم العاشر من المشروع القومي "خطوة نحو حياة أفضل" بمحافظة الأقصر، بمشاركة (١٠٠) مستفيد من النشء .

وتصمنت الفاعليات تنفيذ مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي تهدف إلى التعلم وتغيير السلوك.وكذلك الأنشطة الترويحية المختلفة «الرياضية والفنية» ودمجها بالعلوم المختلفة لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء.

وأيضا تم تنفيذ ورش عمل في مجالات «التوعية الصحية، التثقيف المالي، التنمية الذاتية، المشكلات المعاصرة، التوعية المرورية، كيفية التعامل وأطفال الشوارع» مع العمل على دمج ورش العمل بالألعاب الترويحية المختلفة.

ويهدف المشروع إلى تنمية الملكة الإبداعية للنشء من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة بهدف تنمية واستثمار قدراتهم من كافة الجوانب " البدنية والعقلية " لخلق جيل متزن قادر على الإدارة من خلال برنامج علمى قائم على تراث حضارى .



والجدير بالذكر يتم تقديم الورش مجموعة من المدربين المتخصصين بالمجالات المختلفة لإقامة ورش العمل التنموية من فريق Egy Camp من الجامعات المختلفة والقائمين على تنفيذ الأنشطة الترويحية المختلفة .





