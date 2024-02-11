فتيات الشرقية تُشارك فى المعسكر التدريبي للبرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات

استقبل الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، والدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب؛ وفد فتيات ريحانه المكون من 5 فتيات والمشرفة الخاصة بهم، وذلك لتوديعهم قبل الاشتراك فى المعسكر التدريبي الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة عبر الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، والمنفذ بفندق جويل بالقاهرة خلال الفترة من ١١- ١٦ فبراير ٢٠٢٤.

وقد اعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر الموقع الرسمى بفتح التقدم للاشتراك للمرحلة الجديدة للفتيات، وعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين، والتى قد أسفرت عن قبول 5 فتيات والتى يمثلن محافظة الشرقية وهم: «ساندى وحيد، فرح أحمد، ريتاج محمد، جوفانة عماد، مريم عادل» ومشرفة الوحدة رحاب جابر.

ويستهدف البرنامج؛ صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن، وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن فى مختلف مناحي الحياة، وتعزيز دور الفتيات فى بناء المجتمع من خلال القيادة النسوية، وزيادة وعى الفتيات بحقوقهن فى التعليم والرعاية الصحية والإجتماعية، والتعرف على قانون حماية المرأة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين رائدات وقيادات فى مجالات تمكين المرأة، ويستهدف البرنامج الفتيات بالمرحلة العمرية من 13-17سنة.