مستشفى غزة الأوروبي: قتل الطفلة هند جريمة نكراء يندى لها تاريخ البشرية (شاهد)

طالب الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان يمزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحماية المدنيين المرضى والجرحى والطواقم الصحية.

وتابع “العقاد” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن المنشآت الصحية نفسها يجب أن تكون محمية بالقانون الدولي حتى تبقى قادرة على حماية الإنسان وتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات صحية.

وأشار إلى أن الخدمات الصحية في قطاع غزة أصبحت عملة نادرة، حيث تم استهداف الموظفين والطواقم الصحية وطواقم الإسعاف، بالإضافة إلى قتل الطفلة هند مع عائلتها بدم بارد، وعندما تم التنسيق ذهبت سيارة الإسعاف لتنقذها بعد إصابتها إصابات خطيرة، ولكن الاحتلال قصف سيارة الإسعاف.

وواصل العقاد "اغتيال الطفلة هند جريمة نكراء يندى لها تاريخ البشرية، ولو أن ما حدث حصل في أي مكان في العالم، لوقف العالم كله على قدم واحدة لإغاثة المظلومين، ولكن يبدو أن الدم الفلسطيني والدم العربي والدم المسلم أصبح لا وزن أو قيمة له".

المقاومة الفلسطينية: أي هجوم للعدوان على رفح يعني نسف مفاوضات تبادل الرهائن





كدت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن مصدر قيادي في حركة "حماس"، اليوم الأحد، إن أي هجوم للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح يعني نسف مفاوضات تبادل الرهائن والأسرى.

وكشفت صحيفة "القدس"، مساء اليوم الأحد، عن مصدر قيادي بالحركة، أن أي هجوم للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح، الواقعة جنوبي قطاع غزة يعني نسف مفاوضات التبادل بين الطرفين.

وأكد القيادي بحركة حماس أن "بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح".

وأكد القيادي بحركة حماس أن "بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح".

وشدد على أن "ما لم يحققه نتنياهو وجيشه خلال أكثر من أربعة أشهر، لن يحققه مهما طالت الحرب".

وكان بنيامين نتنياهو قد طلب تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومن جهته، طالب رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذه العملية العسكرية الضخمة، خاصة مع محاولة إجلاء 1.3 مليون من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح، حيث يتطلب هذا الإجراء تنسيق المستوى السياسي مع الجانب المصري.