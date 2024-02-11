الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 14 فردا من العاملين في غزة

كشفت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، عن التعمد والقصف الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الأطقم الطبية.

بيان عاجل من الهلال الأحمر الفلسطيني:

وأوضحت “فرسخ”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه تم استشهاد 14 فردا من العاملين في غزة، مؤكدة أنه جرى إصابة 30 من الأطقم الطبية، واستشهاد 3 في مستشفى الأمل.

وأضافت أنه جرى حظر إدخال الأكسجين والوقود إلى مستشفيات قطاع غزة، وتزايد حالات الوفاة بالمستشفيات جراء نقص الإمدادات، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 9 من أفراد مستشفى الأمل جنوبي قطاع غزة، موضحة أنه تم توقف 20 سيارة إسعاف عن العمل عقب استهدافها.

وأشارت إلى أن هناك انهيار في المنظومة الصحية بقطاع غزة لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى قطاع غزة يعاني كوارث صحية وبيئية جراء تحلل جثامين الشهداء تحت ركام الأبنية قوات الاحتلال تقتحم المستشفيات بقطاع غزة وتعتقل الكوادر الطبية والمصابين.

وكانت نفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني صحة مزاعم جيش إسرائيل بأنه أدخل أسطوانات الأكسجين وأجهزة طبية لمستشفى الأمل بخان يونس، مضيفة أن الجيش يمنع كذلك إدخال الوقود لمولدات الكهرباء.

وقالت الجمعية في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الأحد: "قوات الاحتلال تدعي إدخالها أسطوانات الأكسجين لمستشفى الأمل، والصورة الحقيقية هي منع الاحتلال لدخول الأكسجين للمستشفى لأكثر من أسبوع، مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء من المرضى، رغم محاولات التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية".

وأوضح البيان أنه "أول أمس حصلنا على موافقة بعد ضغوطات كبيرة لإدخال الاكسجين إلى المستشفى، وبعد أن قامت مركبة إسعاف الهلال الأحمر بإحضار 25 أسطوانة أكسجين من مستشفى ناصر، طلب الاحتلال وضع أسطوانات الأكسجين في أقرب نقطة إلى المستشفى، مدعيا أنه سيقوم بتوصيلها، وفي اليوم التالي وضعت قوات الاحتلال 21 أسطوانة أكسجين فقط أمام مبنى المستشفى".

وأضافت "الهلال الأحمر" أنه "لا صحة إطلاقا" أيضا "لقيام الاحتلال بإدخال أجهزة طبية، بل على العكس قام الاحتلال خلال اقتحامه للمستشفى يوم أمس بتدمير أجهزة ومعدات طبية داخل المستشفى والاعتداء على الطاقم بالضرب والتنكيل بهم وإهانتهم قبل أن يعتقل 9 من الطواقم الطبية والإدارية، و4 جرحى و5 من مرافقي المرضى".