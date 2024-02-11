رئيس مدينة رأس غارب يتفقد انتظام العمل بمبنى التأمين الصحى الجديد
تفقد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الأحد، انتظام العمل بمبنى التأمين الصحى بالمبنى الجديد والملحق بمبنى العيادات الخارجية بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته .
واضاف نديم، أنه تم انشاء مبنى التأمين الصحى ورفع كفاءة العيادات الخارجية بمشاركة مجتمعية مقدمة من شركتى راس غارب والبحر الاحمر لطاقة الرياح .
والتقى نديم ببعض المواطنين وناقش طلباتهم مؤكدا بأنه جارى انشاء مظلة لانتظار المواطنين لحمايتهم من اشعة الشمس وتقديم خدمات متميزه لهم .
كما تفقد اليوم اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب اعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف الطرق بقطاعات المدينة المختلفة .
وتفقد نديم انتهاء اعمال رصف شوارع منطقة عمارات ال 253 وفرد الطبقة الاسفلتية منوها بأنه تم الانتهاء ايضا من رصف شوارع منطقتى الشباب وعمارات ال 96 ج وكذا احلال وتجديد اعمدة الانارة بتلك المناطق وانارتها بالكامل .
وفى السياق ذاته تفقد نديم شارع جمال عبد الناصر وشارع المجلس المحلى لبدء اعمال احلال وتجديد الارصفه واعمدة الانارة وانشاء ساحات انتظار على جانبى الطريق لتحقيق السيولة المرورية .