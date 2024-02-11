بهدفه أمام تولوز .. مصطفى محمد يحقق رقماً مميزا بالدوريات الخمس الكبرى

تمكن المهاجم الدولي مصطفى محمد لاعب فريق الفرنسي من تسجيل اولى اهداف فريقه امام تولوز خلال لقاء الجاري بينهما الان على صعيد منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وبهدفه الحالي حقق مصطفى محمد رقما تاريخيا مميزا بعدما اصبح أول لاعب خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي و الدوري الإسباني ، الإيطالي والدوري يسجل هدفين من ركلات حرة.

وتمكن ثلاثة لاعبين فقط حتى الآن من تسجيل هدفين من ركلات حرة في الدوريات الخمسة الكبرى، هم جريمالدو لاعب باير ليڤركوزن وبيستي لاعب هايدنهايم لكن على صعيد الدوري الألماني مع مصطفى محمد بفرنسا.