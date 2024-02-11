انتظام الدراسة بجامعة المنصورة للفصل الدراسي الثاني

انتهاء صيانة المباني والمدرجات وقاعات الدراسة..

أعلن الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث شهدت جامعة المنصورة انتظاما في الدراسة باليوم الأول وسط توافد الطلاب على الحرم الجامعي لحضور المحاضرات و متابعة الجداول الدراسية ، في ظل الاجراءات أمنية للأمن الإداري بالجامعة لتأمين الحرم الجامعي ومتابعة انتظام دخول الطلاب للكليات.

صيانة المباني

وقد أنهت جامعة المنصورة أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية.

طبيعة الدراسة

وقد انطلق الفصل الدراسي الثاني في الجامعات اعتبارًا من اليوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2023/ 2024.

اقبال كبير من الطلاب