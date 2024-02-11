مسؤول أردني سابق: القطيعة غير واردة بقاموس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية (شاهد)

أكد نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، الفريق قاصد محمود، أن أمريكا خيارها الرئيسي هو حماية الكيان المُحتل، لأن السياسة الإسرائيلية وحدها قد تؤدي بالمشروع الصهيوني لخطر وجودي إذا استمر العناد في المنطقة.

وتابع “محمود” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أنه يجب أن نراهن على المقاومة في غزة على الرغم من كل هذا الدمار إلا أنها لا تزال تمتلك روح المقاومة والصمود.

وأشار إلى أن الموقف العربي يفتقر التوافق الجمعي ويفتقر استخدام الأنياب والمخالب التي تمكنها من ردع هذا العدو حتى لو كان بالتلويح فقط .

وواصل محمود: "إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الإتفاقيات والقوانين الإنسانية، ونحن كعرب نحتاج أن نذهب لمواقف أكثر صلابة وعملية من حيث استخدام وسائل القوة التي لدينا، ولا أقصد الوسيلة العسكرية، ولكن ردعها سياسيا واقتصاديا، للتأثير على مصالحها هي ودولتها الحليفة أمريكا.

وأكمل أن القطيعة غير واردة بقاموس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لأن ما يجمع أمريكا وإسرائيل، هو مشروع عالمي ذو مصالح عملاقة على المستوي الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، وأمريكا هي القائد لهذا المشروع، على الرغم من أن هناك بعض المنافكات واختلاف وجات النظر بين الدولتين، لكن الأمور الجوهرية، هي أن إسرائيل ستبقى حليفة للولايات المتحدة.

جنرال إسرائيلي ينتقد سياسات بلاده بشأن التعزيز الدفاعي المرتقب





وفي سياق آخر، أكد جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن بلاده ستشتري طائرات مقاتلة بـ14 مليار شيكل حتى يضعها في "المتحف".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن حكومة بلاده تشتري مقاتلات جوية بنحو 14 مليار شيكل "الشيكل = 0.27 دولار" ولن تستخدمها حيث ستضعها في "متحف" فحسب، لعشر سنوات فقط، على حد قوله.

وفي السياق نفسه، قال ‏جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إنه لن يرغب أي جندي في التجنيد بالجيش الإسرائيلي إذا علم أنه سيموت في حال الأسر.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجنرال، نوعام تيفون، لواء سابق بالجيش الإسرائيلي قد أوضح أنه في حال علم المجند أنه في حال أسره سيموت ولن يعود إلى بلاده فلن يتقدم للتجنيد.

وأوضحت الإذاعة أن تصريحات الجنرال تيفون جاءت تعليقا على صفقة تبادل الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين في غزة والمحتملة مع حركة حماس، مضيفا أنه لن يرغب أحد في العيش في إسرائيل في هذه الحالة، طالما أن الوقوع في الأسر يعني الموت في النهاية.

وأعرب عن دهشته من عدم المضي قدما في صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، حتى الآن، متسائلا، مَن يريد العيش في مثل هذا المكان؟".